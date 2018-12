Leegstaande hoeve uitgebrand in Nieuwenhove, parket gaat uit van brandstichting Alexander Haezebrouck

04 december 2018

10u28

Bron: Eigen info

Langs de Vichtseweg in Nieuwenhove bij Waregem is in de nacht van maandag op dinsdag een onbewoonde hoeve uitgebrand bij een zware uitslaande brand. Buurtbewoners verwittigden omstreeks 1.30 uur de brandweer toen plots vlammen door het dak van het leegstaande gebouw sloegen. Volgens het parket gaat het om brandstichting.

Toen de brandweer arriveerde sloegen de vlammen al door het dak van de hoeve. Omdat op het adres nog steeds een ouder echtpaar ingeschreven waren, duurde het een tijdje vooraleer de hulpdiensten zeker waren dat niemand in het gebouw aanwezig was. Het was de zoon van de officiële bewoners die de politie vertelde dat zijn ouders ondertussen iets verder in de straat in een appartement wonen. “We wonen al twee jaar niet meer op die hoeve”, reageert de eigenaar. “Het pand is niet meer bewoonbaar en staat nu zo’n drie maanden te koop. Ik was iets na middernacht nog toevallig langsgereden en toen was er nog niets te zien. Ik begrijp niet hoe het pand is kunnen afbranden. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan in de woonkamer maar de elektriciteit is daar al lang afgesloten.” Volgens de branddeskundige van het parket is de brand al dan niet opzettelijk aangestoken. De politie gaat uit van vandalisme en onderzoekt de zaak. Omdat het oude gebouw dreigde in te storten, waagde de brandweer het niet om in de hoeve zelf te gaan blussen. De boerderij werd zo goed als volledig verwoest door de brand. Door de brand was de Vichtseweg in Nieuwenhove een tijdlang volledig afgesloten voor het verkeer.