Laserpen verzacht pijn kankerpatiënten Schenking is aanwinst voor afdeling oncologie in Lourdesziekenhuis Peter Lanssens

13 december 2018

08u29 0

Het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis heeft van de vzw OIGO (Opgeven Is Geen Optie) een laserpen ter waarde van 5.000 euro gekregen. De pen is een aanwinst voor de afdeling oncologie. Patiënten die behandeld worden met chemo- of radiotherapie, hebben vaak te kampen met een ontsteking van het mondslijmvlies. Die ontsteking, soms ook met pijnlijke zweertjes aan de binnenkant van de mond, kan erg hinderlijk en pijnlijk zijn. Dat komt omdat chemo- en/of radiotherapie naast kankercellen ook cellen ter hoogte van de mond kan aantasten. Een laserbehandeling verzacht het lijden. De Low Level Laser Therapie (LLLT) zorgt voor een onmiddellijke pijnstilling en een versnelling van het genezingsproces en heeft een ontstekingsremmende werking. De therapie is pijnloos en maakt de behandeling aangenamer voor de kankerpatiënt. OIGO tikte de laserpen op de kop dankzij het inzamelen van geld en het houden van activiteiten. Een OIGO-delegatie overhandigde de laserpen aan de afdeling oncologie van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdesziekenhuis. Meer info staat op www.oigo.be.