Laatstejaars vieren 100 dagen, stad neemt maatregelen Peter Lanssens

13 maart 2019

17u08 0

Zo’n 600 laatstejaars van het secundair onderwijs vieren op vrijdag 15 maart hun 100 dagen in Waregem. Dat gaat ’s morgens voor dag en dauw traditioneel hand in hand met een verkleedpartij met opzwepende muziek op de Markt, aan de kant van winkelgalerij Het Pand. Het stadsbestuur neemt enkele maatregelen om alles in goeie banen te leiden. Zo is de afvalophaling in volgende straten al vervroegd op donderdagnamiddag: in de Olm-, Hol- en Stationsstraat, op de Markt en in de Noorderlaan tussen de Stations- en Olmstraat. Wie daar woont, zet zijn restafval al donderdag voor 12 uur buiten. Parkeren is vrijdag verboden op de Markt voor Het Pand, nabij Belfius, op de strook langs de kerk aan de kant van Het Pand en op de stroken voor de winkels Kruidvat en Clovis.