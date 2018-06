Laadpaal aan Regenboogstadion 21 juni 2018

02u38 0

Er staat sinds kort onder impuls van schepen van Energie Rik Soens (CD&V) een nieuwe publieke laadpaal voor elektrische wagens in de Meersstraat, aan het Regenboogstadion. Netbeheerder Eandis stelt voor een periode van twee maanden een elektronisch voertuig ter beschikking aan de stad om het initiatief te ondersteunen. Eandis en Infrax plaatsen samen met operator Allego de komende vier jaar 2.500 bijkomende publieke laadpalen in Vlaanderen, waarvan minstens één in elke gemeente. Op termijn moet elke eigenaar van een elektrische wagen binnen een straal van 500 meter een laadpaal ter beschikking hebben. Wie plaatsen met publieke laadpalen wil raadplegen: www.milieuvriendelijkevoertuigen.be. (LPS)