La Corba viert jubileum met pizza en cocktails 25 augustus 2018

Het zijn de tiende Koerse Feesten voor La Corba. Om dat jubileum te vieren, staat de mobiele cocktailbar op twee plaatsen in het centrum: op de Markt en op de Zuiderpromenade in de buitenbar van Pizz'Arti. "Een oase voor mensen die de drukte willen ontvluchten, met strandstoelen en palmbomen, rustige muziek, biertjes, wijntjes, cocktails en pizza", zeggen Arne Naessens van La Corba en Dieter Degryse van Pizz'Arti. "We kunnen hier in het weekend vanaf 14 uur en op maandag en dinsdag vanaf 11 uur meer dan 200 bezoekers aan. La Corba pakt ook met nieuwe cocktails uit zoals Eros, op basis van Ginger Ale. En we lanceren een dubbele meter shotjes. La Corba zit voor het eerst op twee locaties op de Feesten."