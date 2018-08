Kunstenaar verkoopt paardenbeelden tegen kanker 24 augustus 2018

02u25 0 Waregem Alexandre Vanwynsberghe (41) verkoopt excentrieke paardenbeelden voor Kom op tegen Kanker. "Ik verloor twaalf jaar geleden mijn moeder aan de ziekte."

De kunstenaar wil zo'n vijftig paardenbeelden maken, vooral in terracotta. Het worden allemaal excentrieke stukken van zo'n zestig centimeter hoog, met opvallende kleuren en met fictieve thema's zoals superhelden Batman en (Superman-variant) Superhorse, schurk The Joker en heks Maleficent. De basisprijs voor een paardenbeeld wordt 490 euro, waarvan er 20 procent naar Kom op tegen Kanker gaat.





"Mijn moeder verloor twaalf jaar geleden de strijd tegen de ziekte. Als je zoals ik kanker meemaakte in je familie, voel je je nauwer betrokken", zegt Alexandre Vanwynsberghe. "En het thema paarden is tof om iets mee te doen. Ik ben trots op Waregem, de Feesten en de paardenrennen. Ik ben trouwens van plan om ook speciale beelden te maken, zoals een erotisch paard in latex. Of een exclusief paard, bekleed met Swarovski-kristallen. Die zal dan wel duurder zijn, natuurlijk. Er zal voor ieder wat wils tussen zitten. En wie dat wil, kan op aanvraag een paardenbeeld laten maken. In het teken van de Smurfen, Mickey Mouse,... Ik sta voor alles open. Het zal in ieder geval erg opvallen als je zo'n paardenbeeld thuis staan hebt. Wie de paarden wil bekijken, kan dat heel binnenkort op mijn website www.alexandremodernart.be. Ik plan in het najaar bovendien een tentoonstelling." (LPS)