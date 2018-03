Kunstenaar pakt uit met kledinglijn 17 maart 2018

02u28 0 Waregem Kunstenaar Alexandre Vanwynsberghe (41) uit Waregem pakt uit met een kledinglijn. Hij bedacht een typetje, 'Amanda Paresseuse', dat geregeld opduikt op zijn schilderijen. "En Amanda blijkt wel graag gezien, merk ik. Daarom leek het me een leuk idee om t-shirts en sweaters te verkopen met Amanda erop."

De meeste van Alexandres schilderijen zijn abstract, met een pop-artinvloed. "Ik heb een eigen personage bedacht dat in veel van mijn schilderijen terugkeert", legt Alexandre uit. "Ik gaf ze de naam Amanda Paresseuse. Dat is Frans voor 'lui', en dat is ze eigenlijk wel een beetje. Ze houdt van uitgaan en shoppen, maar werken doet ze eigenlijk niet."





Alexandre merkte dat Amanda wel aanslaat bij zijn klanten. "Ik vermoed dat het feit dat ze eruitziet als een doorsnee vrouw, en niet als een barbiepop, daar wel iets mee te maken heeft. Ik heb toch wel aan een 100-tal schilderijen verkocht met Amanda erop." Dat Amanda toch wel wat sympathie lijkt los te weken, daar wilde Alexandre graag iets meer mee doen. "Ik heb eigenlijk altijd al iets met mode willen doen. Toen ik klein was, maakte ik al modeschetsen. Amanda leek mij een ideale gelegenheid om werk te maken van mijn tweede passie. Ik heb t-shirts en sweaters laten maken, waar vier van mijn schilderijen met Amanda in de hoofdrol, op gedrukt worden. De t-shirts kosten 49 euro, de sweaters 110 euro." Dit weekend organiseert Alexandre een opendeurweekend in zijn galerij in de Gentseweg in Sint-Eloois-Vijve. "Zaterdag van 10 tot 18 uur en zondag van 10 tot 13 uur. Ik heb een aantal vertegenwoordigers van kledingzaken uitgenodigd, in de hoop dat zij mijn collectie willen verkopen." Meer info vind je op www.alexandremodernart.be





(JME)