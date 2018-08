Kruispunt Zeswegen dicht 31 augustus 2018

De vernieuwing van de Wester- en Noorderlaan gaat een volgende fase in. Eerst het goeie nieuws: op maandag 3 september om 7 uur heropent het kruispunt van de Wester- en Noorderlaan en kan tweerichtingsverkeer tussen de Noorderlaan en Weversstraat weer. Minder leuk is dat op woensdag 5 september vanaf 7 uur het kruispunt Zeswegen in de Westerlaan sluit. Alle zijstraten gaan ook dicht. Er zijn omleidingen. Doorgaand verkeer volgt de Ooster- en Zuiderlaan. Wie vanuit de Vansteenbruggestraat richting stadscentrum wil, neemt de Noorderlaan en Olmstraat. Wie vanuit de Westerlaan richting centrum wil, neemt de Venne-, Processie- en Olmstraat. Deze fase van de werken duurt ongeveer tot eind november. De volledige heraanleg van de Wester- en Noorderlaan is begin 2019 af. (LPS)