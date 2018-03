Kruispunt aan station eind deze week terug open 26 maart 2018

02u36 0

Er is goed nieuws op vlak van wegenwerken in Waregem. Sinds eind vorige week is de Expresweg terug open voor alle verkeer. Daar werd geluidsarm asfalt gelegd, in de richting van Sint-Eloois-Vijve. Het kruispunt van de Noorderlaan met de Vijfseweg/Stationsstraat gaat vanaf eind deze week ook weer helemaal open. De heraanleg is tegen dan afgerond, waardoor het verkeer er opnieuw naar alle richtingen kan. Dat betekent ook het einde van enkele omleidingen en de terugkeer van de bushaltes op de Markt en de Stationsstraat. Tot slot laat het stadsbestuur ook weten dat de heraanleg van de Posterijstraat goed opschiet. De werken situeren zich in april/mei tussen de Milleniumstraat en de Remi Baertlaan. Dan volgt nog het stuk tussen de Remi Baertlaan en de Schoendaelestraat. De gunstige vooruitzichten zijn dat de heraanleg afgerond kan worden tegen het bouwverlof midden juli. (JME)