Krakers stelen oldtimer Porsche en verkopen hem voor 3.000 euro: tot twee jaar celstraf voor diefstal en heling LSI

28 januari 2019

13u59

Bron: LSI 0 Waregem De diefstal, verkoop en aankoop van een oldtimer Porsche 356 speedster replica in Waregem breekt een viertal zuur op. De rechter in Kortrijk veroordeelde hen tot celstraffen van één tot twee jaar.

Een koppel was in de zomer van 2017 op zoek naar een woning om te kraken toen Leslie H. (28) uit Kuurne de oldtimer van 39 jaar oud - ter waarde van 30.000 euro - aantrof in een leegstaande woning langs de Gentseweg in Waregem. De vrouw informeerde haar vriend Andy P. (43) over haar vondst. Een dikke week later reden ze de auto uit de garage.

Op hotel

Danny D.L. (33) uit Koekelare zorgde op vraag van P. voor een stalplaats en ging ook op zoek naar een koper. Eigenaar Frederik Lambrecht loofde intussen een beloning van 3.000 euro uit voor een gouden tip naar zijn opvallende witte Porsche met bordeaux kap en interieur.



Uiteindelijk kocht Mario S. (50) uit Oostende de wagen voor amper 3.000 euro. Danny D.L. kreeg 500 euro van de verkoop, het koppel streek de resterende 2.500 euro op. Met het geld gingen de dakloze dieven op hotel en kochten ze kleding.

Zwaarste straf voor koper

Vandaag kenden ze alle vier hun straf. Enkel de vrouw kon nog op een voorwaardelijke straf rekenen. Andy P. kreeg 20 maanden effectieve celstraf, Danny D.L. 15 maanden en koper Mario S. zelfs twee jaar en een boete van 1.600 euro.

De koper is geen onbekende voor het gerecht. S. liep al veroordelingen tot twee en vier jaar cel op, maakte een tijd deel uit van de Oostendse onderwereld en vloog begin deze eeuw nog in de cel in Sardinië als verdachte in prostitutie-, drugs- en diefstalzaken. Hij kreeg bij verstek ooit nog vier jaar cel als lid van de Semtex-bende, misdadigers die op plannen broedden om het Antwerpse justitiepaleis op te blazen.

Aan de eigenaar van de gestolen Porsche moet het viertal ruim 30.000 euro morele en materiële schadevergoeding betalen.