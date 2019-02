Kraan verspert rijweg Windelsstraat Peter Lanssens

15 februari 2019

Wie op maandag 18 februari en/of donderdag 21 februari in de Marcel Windelsstraat in hartje Waregem moet zijn, houdt er best rekening mee dat er op die twee dagen geen doorgaand verkeer mogelijk is. Omdat een mobiele kraan maandag en donderdag de rijweg inpalmt, op een strook van de Windelsstraat tussen de aansluiting op de Stationsstraat en de parking bij het park Casier. De aannemer voorziet een lokale omleiding via de Stationsstraat en Putmanstraat. De omleiding is in beide richtingen. Die verkeersmaatregel is van kracht zolang de kraan de rijweg van de Windelsstraat inpalmt. In de planning staat dat het op beide dagen telkens van 9 tot 16 uur zo zal zijn.