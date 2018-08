Koerse Foor begint met gratis kwartier kermispret 24 augustus 2018

De Koerse Foor is gisteravond feestelijk geopend op de Markt in Waregem, met onder meer gratis oliebollen én een gratis kwartier kermis. Het was meteen ook de start van de Koerse Feesten in Waregem. De zomer laat het een beetje afweten momenteel, maar dat kan de bezoekers niet schelen. Zo liep de Markt helemaal vol donderdagavond.





'Party time' dus, tot en met woensdag 29 augustus en met als absoluut hoogtepunt de hippische hoogdag Waregem Koerse in de hippodroom op dinsdag 28 augustus. (LPS)





