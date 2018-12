Knaapje (6) aangereden, bestuurder pleegt vluchtmisdrijf VHS

21 december 2018

20u04 0 Waregem De politie zoekt naar de bestuurder van een donkere wagen die donderdagavond rond vijf uur aan het ziekenhuis in Waregem een jongetje van zes aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. Het knaapje raakte daarbij lichtgewond. Ondanks een oproep op sociale media die intussen massaal gedeeld werd, heeft de aanrijder zich nog niet gemeld.

Cécile Feys (40) parkeerde donderdagavond haar voertuig langs de drukke Vichtseweg in Waregem. Ze stapte uit en stak de straat over. Hoewel was afgesproken dat haar zoontje van zes in de wagen zou blijven zitten, stapte het knaapje toch uit. Toen ook hij de straat dwarste, werd het jongetje aangereden door een donkere wagen. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffertje liep bloeduitstortingen op aan het hoofd. Zijn heup werd geraakt, evenwel zonder veel erg. Dat bleek na een onderzoek in de scanner van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes ziekenhuis, waar de jongen onmiddellijk naar toe werd gebracht. De aanrijding is mogelijk gefilmd door de dashcam in het voertuig van Cécile Feys. De politie onderzoekt de beelden in de hoop dat ze tot een doorbraak kunnen leiden. Er waren volgens de mama van het jongetje ook enkele getuigen maar die konden in het donker de nummerplaat van het aanrijdend voertuig niet noteren. Wie meer info heeft of de botsing zag gebeuren, wordt gevraagd contact op te nemen met de politiezone Mira op het nummer 056-62 67 00.