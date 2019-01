Klink zondag samen op het nieuwe jaar! Peter Lanssens

04 januari 2019

Na alle gelukwensen aan familie en vrienden op oudejaar en Nieuwjaar, is het tijd voor de Waregemnaren om te verbroederen, na het verlof. Het stadsbestuur nodigt alle inwoners uit naar de nieuwjaarsrecepties, voorzien op zondag 6 januari, telkens van 11 tot 13.30 uur. De Waregemnaren zijn op volgende locaties welkom om te klinken op 2019: het stadhuis, OC’s Nieuwenhove, De Roose en Eikenhove, SOBA Bilkhage, SO Gaverke, wijklokaal Karmel en PC Kamiano in Waregem, OC ’t Klokhuis in Beveren-Leie, OC De Coorenaar in Desselgem en OC De Linde in Sint-Eloois-Vijve. De recepties zijn gratis, voor iedereen.