Klimaatbende streeft naar 5 procent minder CO2-uitstoot in 14 scholen Peter Lanssens

27 maart 2019

07u48 0 Waregem Veertien scholen willen tegen juni 2020 vijf procent minder CO2 uitstoten. Elke school heeft een trekkersklas uit het vierde, vijfde of zesde leerjaar. De taak van de klimaatbende is om het energieverbruik te doen dalen in de scholen. “Klimaatmarsen, -betogingen en -acties staan in de actualiteit. Deze klassen gaan nog een stapje verder”, zegt burgervader Kurt Vanryckeghem (CD&V).

Zo gaan ze op zoek naar sluipverbruikers in de scholen, terwijl de kinderen onder meer leren wat isoleren betekent. De resultaten van al hun acties komen in een ‘CO2-calculator’. Dat online programma toont de CO2-vermindering in grafiekjes. De klimaatbende krijgt steun van leerkrachten en directies, Joke Oosterlijnck van Milieuzorg op School (MOS) en de diensten milieu en lokaal mondiaal beleid van de stad Waregem. De veertien klassen startten in maart 2018 onder het motto ‘duurzame scholen, straffe scholen’ met het traject. Na het voorbereiden van het project, rollen ze tijdens het schooljaar 2019-2020 acties uit. Er is op donderdag 3 oktober een startdag in het park Casier. Nemen deel: de stedelijke basisscholen Guido Gezelle, Torenhof, Beveren-Leie en Sint-Eloois-Vijve, de vrije basisscholen Biest, Keukeldam, Duizend+Poot, De Jager, Nieuwenhove, Sint-Petrus en Zonneburcht, leefschool Het Biezebos, freinetschool De Kleine Wereld en gemeenschapsschool Talentensprong.