Kleinste Steeple zet eigen talent in de kijker 25 augustus 2018

Het internationaal straat- en circustheater De Kleinste Steeple slaat deze namiddag de handen in elkaar met lokale verenigingen in park Casier. Met veel spel- en knutselvertier voor jong en oud. Er worden 5.000 bezoekers verwacht.

'Eigen Bakte' is het thema van De Kleinste Steeple dit jaar, wat Waregems is voor 'we doen het zelf'. "Zo tonen we in park Casier de resultaten van Boetiek Artistiek. Dat is een kamp in de vroegere Delhaize in Sint-Eloois-Vijve, waar kinderen aan een eigen land met eigen vlaggen sleutelden", zegt organisator Joost Van de Kerkhove. Ook het Biblab naast CC De Schakel komt naar het park Casier. Met een geheim parcours dwars door het park, waar kinderen ingrediënten verzamelen om eigen pannenkoeken te bakken. "Er zijn ook topvoorstellingen. Zoals de spectaculaire trapezenummers tijdens de acrobatische circusvoorstelling 'Home Made' van Circus Marcel. Verder heb je bijvoorbeeld One Shot, waarbij artiesten met lef aan het knutselen slaan met een Chinese paal, ballen, een plank, boormachine, vijf bijlen een microfoon en een elektrische gitaar. Ook leuk wordt het huisorkest Ap&Diks, in een grote opblaasbare gele duikboot", aldus Van de Kerkhove. Ook niet te missen is het gratis festival Ename Music met vandaag vanaf 20 uur optredens van JacleBow, Milo Meskens en K's Choice en maandag vanaf 20 uur Het Zesde Metaal en Bart Peeters. Nog een hoogvlieger is het multiculturele festival Mabatobato zondagnamiddag met wereldmuziek en exotische eetstandjes.