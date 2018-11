Kinderkoor Muzquito brengt musical 06 november 2018

Kinderkoor Muzquito uit Desselgem brengt Grijzegem, samen met de Kallikids uit Deinze. Het verhaal over een grijs dorp - waar er nooit gefeest en gezongen wordt, tot Treesje Trammelant de boel op stelten komt zetten - wordt gespeeld en verfilmd door de kinderen van Muzquito. De uitvoering wordt op groot scherm getoond in OC De Coorenaar, afgewisseld en gecombineerd met live liedjes door Muzquito en Kallikids. Pianist en begeleider Jurgen Vandenberghe bedacht de musical, schreef de teksten en componeert. Grijzegem zit ook vol vette knipogen naar de huidige aan de smartphone gekluisterde maatschappij. Er zijn uitvoeringen op zaterdag 10 en zondag 11 november, om 16 uur. Kaarten kosten 10 euro of 6 euro voor wie jonger is dan 16 jaar. Info staat op www.muzquito.be. (LPS)