Kinderen vragen beter speelplein 02u40 0

Leerlingen van basisschool De Biest vragen in een brief om het speelplein naast hun school in de Smedenstraat te vernieuwen. Oppositieraadslid Inge Vandevelde (Groen) maakte de inhoud van de brief op de gemeenteraad bekend. Maar schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V) twijfelt om er snel werk van te maken. "Er wonen slechts 39 kinderen in de omgeving van het speelplein. De meeste kinderen die in basisschool De Biest les volgen, wonen niet in de omgeving", zegt Neirynck. Toch volgt er tijdens de kerstvakantie een nieuw overleg met de directie en de kinderen, waarbij eventueel in de loop van 2018 toch een budget voor de vernieuwing kan vrijgemaakt worden. Ook veiligheid zal aan bod komen. Zo worden er soms glasscherven op het speelplein gevonden. De kinderen dromen al van een berg zand met een rioolbuis om in te kruipen, een extra schommel, hindernissen om over te springen, een klimtoren met glijbaan en een vernieuwd basketbalveld. Afwachten of ze schepen Neirynck overtuigen.





(LPS)