Kinderen lezen voor aan... honden 27 januari 2018

Acht leerlingen van freinetschool De Kleine Wereld in Waregem trokken naar dierenasiel Folyfoot. Ze lazen er verhaaltjes voor aan de honden. Schattig en leuk, maar ook nuttig, zo blijkt.





"De hondjes werden er rustiger door", zegt leefgroepbegeleidster Ellen Braekevelt. "Sommige hondjes leunden tegen de tralies aan, zo dicht mogelijk bij de lezertjes. En de leerlingen zelf oefenden er hun leesvaardigheden mee. Ze gingen de week ervoor ook al wandelen met de honden. Het project past in onze atelierwerking, waarbij kinderen zelf kiezen wat ze tijdens twee vrijdagnamiddagen leren. Het was een unieke ervaring voor leerlingen én honden", aldus Ellen Braekevelt.