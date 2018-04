Kinderen krijgen beter speelplein 17 april 2018

Leerlingen van basisschool De Biest vroegen in een brief om het speelplein naast hun school in de Smedenstraat te vernieuwen. Oppositieraadslid Inge Vandevelde (Groen) maakte de inhoud van de brief in december bekend. Het stadsbestuur maakt nu onder impuls van schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V) alsnog 7.500 euro vrij voor een schommel, een glijbaan en een zandtafel. Daarmee worden de wensen van de kinderen deels ingewilligd. Er komen ook elders nieuwe speelpleinen zoals aan de Gaver Tennis Club in de Schakelstraat, de August Craslaan achter het station en de woonwijk Interlin in Beveren-Leie. In de Clausstraat in Sint-Eloois-Vijve komt een trampoline. (LPS)