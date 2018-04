Kindercentrum fuseert met 't Mezennestje 27 april 2018

Vzw Kindercentrum Waregem gaat fuseren met de Wingense kinderopvang 't Mezennestje en gaat vanaf oktober door het leven als vzw Kindercentrum. Dankzij de fusie beschikt de vzw straks over 197 gesubsidieerde kinderopvangplaatsen, verdeeld over vijf locaties in Vlaanderen. Algemeen directeur Tom Braet is ambitieus. "We onderzoeken of er nog bijkomende kansen zijn om groepsopvang te organiseren in de brede regio. Tussen Wingene en Waregem ligt per slot van rekening 25 kilometer", klinkt het. Intussen werkt de vzw samen met het vrij katholiek basisonderwijs in Wingene om er tegen 2021 een gloednieuwe school te bouwen, inclusief een nieuw gebouw voor 't Mezennestje. (SVR)