Keukens waar Oxygen zat 07 april 2018

02u41 0

De gewezen thuishaven van Oxygen, de fitness in de Stationsstraat die 2,5 jaar geleden verhuisde naar het Regenboogstadion, wordt een toonzaal voor keukens. Het betreft een project van Dekeyzer. Het keukenbedrijf heeft al showrooms in Menen, Roeselare, Sint-Martens-Latem, Beveren-Waas, Sijsele, Boortmeerbeek en Zingem. Dat het grote gebouw na een lange leegstand een nieuwe invulling krijgt, is een opsteker voor de Stationsstraat. Er waren eerder hardnekkige geruchten dat de Zweedse modeketen H&M haar zinnen op het pand in de Stationsstraat had gezet, maar dat bleek uiteindelijk niet te kloppen. Wanneer de toonzaal van keukenbedrijf Dekeyzer opent, is momenteel nog niet bekend. (LPS)