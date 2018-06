Kasteelconcerten van start 30 juni 2018

Het park Casier ontvangt in de zomervakantie Engie Parkies Kasteelconcerten. Er zijn telkens op maandag optredens van Paul Michiels op 2 juli, Gene Thomas op 9 juli, Sofie & Hugh Kanza op 16 juli, Mathias Vergels op 23 juli, Guy Swinnen Band op 30 juli, Uncle Phil op 6 augustus, Buscemi ft Squadra Bossa op 13 augustus en Coco jr & The All Stars op 20 augustus.





Het festivalterrein in het park opent om 19.30 uur. De optredens beginnen telkens om 20.15 uur.





(LPS)