Kapsalon verhuist door wegenwerken 18 augustus 2018

02u52 0 Waregem Kapsalon-schoonheidsinstituut Van Luchene Hair & Beauty heeft de thuishaven in de Westerlaan verlaten en huist tot eind 2018 in gewezen handelszaak Rigolle in de Stationsstraat 106.

Een noodzaak door de heraanleg van de Westerlaan, want Van Luchene Hair & Beauty wil bereikbaar blijven. "We zitten hier prima, op een toplocatie en met een mooie visibiliteit", zegt kapper Peter Van Luchene (48), tevens Unizo-voorzitter. "We huren van projectontwikkelaar Eribo, die het pand in de Stationsstraat 106 kocht. We mogen het in afwachting van de sloop gebruiken. Zo staat het niet leeg", aldus Van Luchene. Eribo plant er een nieuwe residentie met flats en handelsruimtes. De details worden nu uitgewerkt. Ook de panden in de Stationsstraat 104 en 102 worden afgebroken.





De klanten vinden vlot de weg naar Van Luchene Hair & Beauty. "De tijdelijke verhuis is een uitstekende oplossing. Al is er wel één nadeel: je hebt in de Stationsstraat betalend parkeren voor de deur, terwijl je aan onze thuishaven in de Westerlaan gratis kan parkeren", zegt An Cattoir. De vrouw van Peter Van Luchene runt het schoonheidsinstituut. "We maakten veel reclame voor de tijdelijke verhuis, met affiches en flyers en op Facebook." Eens de wegenwerken in de Westerlaan voorbij zijn, keert Van Luchene Hair & Beauty naar de Westerlaan 104 terug. (LPS)