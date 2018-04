Jorgo en Nicolas serveren ijs met alcohol STUDENT-ONDERNEMERS VAN HET JAAR KOMEN UIT WAREGEM SABINE VAN DAMME

24 april 2018

02u30 0 Waregem Unizo koos uit een hele hoop kandidaten Jorgo Struyve (23) en Nicolas Destoop (24) - beiden uit Waregem - als student-ondernemers van het jaar. Zij richtten vorig jaar Boogo op, een bedrijfje dat ijs maakt waarin alcohol verwerkt zit.

Jorgo en Nicolas kennen elkaar van op de middelbare school. Daarna verloren ze elkaar even uit het oog, maar als student in Gent liepen ze elkaar toch weer tegen het lijf. Nicolas studeert vastgoedbeheer, Jorgo internationaal bedrijfsmanagement. Maar daar heeft hun bedrijfje niks mee te maken.





"Wij delen een passie voor ijs en voor feestjes, vooral dan voor de cocktails", klinkt het enthousiast. "Die passies hebben we gecombineerd in één product: ijs met alcohol in verwerkt. Dat klinkt eenvoudiger dan het is, het is niet zo simpel om alcohol in te vriezen en toch een romig product te behouden. Via een voedingsdeskundige vonden we toch het juiste bindmiddel om het te doen lukken."





Het resultaat van hun denkwerk is het bedrijfje Boogo, een samentrekking van 'booze' (Engels voor drank) en 'gelato' (Italiaans voor ijs). "We hebben voorlopig vijf smaken: Gin Tonic Sorbet met zeste van limoen, Coffee Amaretto met stukjes speculaas, Vanilla Bourbon met stukjes chocolade, Cookie Dough met bruine rum en Strawberry Daiquiri Sorbet met witte rum. Al onze ijsjes bevatten 5% alcohol. Dat wil zeggen dat je het niet aan kinderen mag geven, en ook dat je er dronken kan van worden, ja. Al moet je dan wel meteen meer dan een liter ijs opeten. Dat is trouwens niet de bedoeling. We willen mensen samenbrengen en laten genieten. Daarom willen we het hele land van ons product laten proeven. We zullen de komende maanden te vinden zijn op festivals en in zomerbars."





Stevia

Het ijs van Boogo wordt ambachtelijk geproduceerd bij Mili Hoevezuivel in Lokeren. Er wordt gewerkt met stevia, een gezond alternatief voor suiker.





"In België zijn we de eersten die dit op de markt brengen, in Amerika bestaat ijs met alcohol wel al", zeggen Jorgo en Nicolas. "We zijn in april vorig jaar op het idee gekomen dit te gaan doen. In september kwam ons ijs op de markt. En nu zijn we verkozen tot student-ondernemer van het jaar. Uiteraard zijn we daar trots op. We willen dit jaar nog onze opleiding afwerken, maar daarna gaan we fulltime voor dit bedrijf. Eigenlijk zijn we daar nu al fulltime mee bezig, en de combinatie met studeren is echt wel heel zwaar."





Boogo is vandaag al te vinden in drie vestigingen van Carrefour Express rond Waregem, en uiteraard in de webshop. Al is dat laatste een stuk duurder, omdat thuisleveringen van diepvriesproducten veel geld kost. Een potje Boogo op een festival zal om en bij de 5 euro kosten, een liter Boogo in de winkel kost 16,99 euro.