Jongeman staat met auto stil op E17: 1 jaar alcoholslot en rijverbod LSI

14 maart 2019

13u53

Bron: LSI 0 Waregem Een jonge automobilist uit Waregem mag één jaar lang niet zonder alcoholslot met een auto rijden. Dat besliste de Kortrijkse politierechter. Op 25 augustus 2018 plukte de federale wegpolitie Mathias V. rond 2.30 uur ’s nachts met zijn wagen van de middelste rijstrook van de snelweg E17. V. stond er gewoon…stil!

Hij bleek meer dan 2 promille alcohol in het bloed te hebben. “Levensgevaarlijk”, vond de openbare aanklager. “Je mag blij zijn dat er niets ergers is gebeurd. En anderen ook”, vond de politierechter. Hij was enkele maanden eerder nog maar pas veroordeeld voor alcoholintoxicatie. De politierechter gaf hem sowieso drie maanden rijverbod. Vooraleer hij zijn rijbewijs kan terugkrijgen, zal hij voor zijn theoretisch en praktisch rij-examen, psychologisch en medische testen moeten slagen. Eén jaar lang zal hij met een alcoholslot in zijn wagen moeten rondrijden. De boete van 200 euro was mild.

Alcoholslot

Sinds 1 juli 2018 zijn politierechters door een verstrenging van de wegverkeerswet verplicht de installatie van een alcoholslot te bevelen voor automobilisten die met 1,8 promille of meer achter het stuur zitten. Voor recidivisten ligt die grens zelfs op 1,2 promille. De installatie van een alcoholslot is vooral financieel een zware dobber. Eén jaar met zo’n slot rondrijden kost al gauw zo’n 4.000 euro. Veroordeelde automobilisten kunnen er ook voor kiezen geen alcoholslot te laten installeren in hun voertuig maar dan moeten ze hun rijbewijs gedurende die periode inleveren.