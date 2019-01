Jongeman krijgt klappen op oudejaarsnacht, verwondingen vallen mee Alexander Haezebrouck en Peter Lanssens

02 januari 2019

Een jongeman uit Waregem is op oudejaarsnacht in elkaar geslagen door een groepje andere jongeren. Dat gebeurde ter hoogte van het Jeugdcentrum in Waregem omstreeks 1.30 uur. Vermoedelijk was het slachtoffer onderweg van een oudejaarsfeestje toen plots vijf jongeren rond hem gingen staan. Volgens zijn moeder vielen ze hem aan en sloegen en beroofden hem. De moeder plaatste een oproep op Facebook in de hoop getuigen te vinden. De mama liet ondertussen ook al weten dat de jongen met het meeste boter op het hoofd ondertussen geïdentificeerd is. Het slachtoffer raakte gekwetst aan zijn gezicht, armen en benen maar stelt het goed. De daders gingen er vandoor met zijn portefeuille. De politie onderzoekt de zaak om de precieze omstandigheden na te gaan.