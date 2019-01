Jongeman (20) riskeert werkstraf voor binnendringen in oud klooster Alexander Haezebrouck

21 januari 2019

16u23 1

Een 20-jarige jongeman uit Wielsbeke riskeert een werkstraf van 70 uur omdat hij samen met twee minderjarigen op 10 en 11 maart vorig jaar binnen drong in het oud klooster op de Karmel in Waregem. Ze namen daar een haagschaar, kettingzaag, een schroevendraaier en nog tal van andere zaken mee maar besloten die in het bos achter te laten en er later om te komen. Toen ze de nacht nadien terugkeerden, merkten ze dat hun buit niet meer op de plaats lag. Ze besloten om nog eens binnen te breken in het oud klooster via een raam maar werden toen op heterdaad betrapt door de conciërge. “Het was eigenlijk een kwajongensstreek en we hadden ook marihuana gerookt”, vertelde de jongeman. “Ik besef nu wel dat het heel erg fout was wat we deden.” Ondertussen is op de Karmel de bouw van een nieuw woonzorgcentrum gestart dat het oud klooster zal vervangen. Vonnis op vier februari.