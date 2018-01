Jonge ondernemers stunten met komst van Lil Kleine 31 januari 2018

02u55 0 Waregem Op vrijdag 9 februari zakt de Nederlandse rapper Lil Kleine naar Waregem Expo af. In zijn kielzog komen ook Ronnie Flex, SBMG en Bizzey. Dj's Blvckprint, Notrixx, Mexim en Maddis toppen het geheel netjes af.

"We waren al sinds augustus druk in de weer om Lil Kleine naar de regio te halen. Het is zelfs zijn enige optreden in ons land voor zijn uitverkochte shows in de Antwerpse Lotto Arena, eind april", vertelt Keanu Dewyn (22) van eventbureau Mustachio. Samen met zijn vrienden Jary Buysschaert, Michiel Laebens en Daymon Billiet (allen 21) zijn ze met de komst van Lil Kleine en co aan hun proefstuk toe. "We brainstormden al langer om evenementen te organiseren. Eerst dachten we iets kleinschaligs op poten te zetten, maar waarom zouden we niet meteen voor een grote affiche gaan? Maar of het nu een fuif is voor 100 man of een show met 1.000 bezoekers: de organisatie moet perfect zijn. Met Mustachio willen we verschillende concepten per jaar organiseren. Ons eerste 'Hype event' met Lil Kleine krijgt dus nog een vervolg, bijvoorbeeld met 'House event' dat dan weer inspeelt op housemuziek." De ticketverkoop voor Lil Kleine en Ronnie Flex loopt als een trein. Waregem Expo zal zich opmaken voor zo'n 2.000 fans. "Ongeveer 80 procent van de kaarten zijn al de deur uit, zelfs 90 procent van onze VIP-arrangementen zijn al uitverkocht", besluit Keanu. Tickets kosten 35 euro, de deuren openen al om 20 uur. Alle info: www.hype-event.com of via Facebook. (TVA)