Joggingclub viert 30-jarig bestaan 04 mei 2018

02u25 0

Joggingclub Waregem bestaat 30 jaar. Dat werd gevierd op de atletiekpiste en in de tribune Zuidercorner van het Regenboogstadion. Stichter en jarenlang bestuurslid Jacques Beirlaen werd gehuldigd en kreeg ook de titel van erevoorzitter. De leden liepen samen al miljoenen kilometers. En brachten de voorbije jaren enkele huzarenstukjes tot een goed einde zoals het lopen van Waregem naar Athene in Griekenland en Boedapest in Hongarije.





(LPS)