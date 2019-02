Jochem is nieuwe voorzitter jeugdraad Peter Lanssens

04 februari 2019

10u21 0 Waregem De jeugdraad verkoos op de eerste raad van het nieuwe werkjaar een nieuwe voorzitter en stuurgroep. De nieuwe voorzitter is Jochem De Brandt. Hij neemt de fakkel over van Margot Desmet. De dochter van gewezen schepen Peter Desmet is sinds dit jaar gemeenteraadslid voor CD&V.

Opvolger Jochem De Brandt was de voorbije drie jaar al lid van de stuurgroep en verdiende zijn strepen bij Chiro Beregoed Gaverke Waregem. De stuurgroep van de jeugdraad voor 2019 omvat verder volgende geëngageerde jongeren: Cindy Besard, Hannes Declercq, Lotte Lavaert, Robin Steeghers, Semmi Vankeirsbilck, Meru en Uma Vermeersch en Jens Verschueren. De jeugdraad is een adviesorgaan voor alles wat de jeugd in Waregem aanbelangt. De raad ondersteunt ook activiteiten voor de jeugd.