Jeugdcentrum ontvangt Spellewaarde 31 januari 2018

Het Jeugdcentrum verwelkomt Spellewaarde. Het evenement belicht het verleden met authentieke volks- en caféspelen, retro-videogames en flipperkasten. Maar ook de toekomst komt aan bod met virtual reality-brillen en drones. In de bar zwaaien de spellenclubs de plak met een bijna eindeloos aanbod aan bord- en gezelschapsspellen. De toegang tot Spellewaarde is gratis, op zaterdag 3 februari van 13 tot 19 uur in het Jeugdcentrum en tot middernacht in de bar. Niet te missen, voor wie van spelletjes houdt en ze meteen wil uitproberen. (LPS)