Jeroen Olyslaegers op WinterWoordenNacht 20 januari 2018

De vijftiende editie van het fijne festival WinterWoordenNacht wordt een hoogvlieger op zaterdag 27 januari om 19.45 uur in het Oblatenauditorium van de kunstacademie, in de Olmstraat 25. De tweehonderd kaarten zijn nu al bijna de deur uit. Het programma is dan ook indrukwekkend. Blikvanger is de komst van de populaire schrijver Jeroen Olyslaegers. Voor muziekliefhebbers is het uitkijken naar Zimmerman, een solo project van bassist Simon Casier van indierockgroep Balthazar. Ook filosoof en professor Ignaas Devisch (non-fictie), VIER-gezicht en schrijver Pedro Elias, dichter en teksttalent Lotte Dodion, het Belgische jazztrio Dans Dans, muzikant Jan Swerts met zijn album Schaduwland en muzikant Filip Dewaele en graficus Greet Tanghe met hun klank- en beeldinstallatie Wolkenjagers komen. Kaarten kosten 10 euro.





Wie jonger is dan 26 jaar, betaalt 8 euro. Info: http://WinterWoordenNacht.waregem.be. (LPS)