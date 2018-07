Ingebroken in drie café's 12 juli 2018

02u43 3

In Waregem werd de afgelopen weken ingebroken in drie café's. Telkens werd de inhoud van de sigarettenautomaat gestolen. In De Klauwaert gingen de dieven er ook vandoor met een deel van de inhoud van de kassa. Vermoedelijk gaat het om een lokale dievenbende die uit is op geld. Op 23 mei sloegen ze toe in café De Loskaai, begin juli in 't Kafaet, beide in de omgeving van het station.





Het laatste slachtoffer is café De Klauwaert, op de Markt. (AHK)