Inge trekt lijst Groen 07 februari 2018

Gemeenteraadslid Inge Vandevelde (54) trekt de lijst van Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Groen neemt geen genoegen met een zetel, zoals na de vorige verkiezingen in 2012. "We zouden graag bestuursverantwoordelijkheid opnemen", zegt Inge Vandevelde, mama van Fran (22) en Mats Verlinden (20) en mantelzorger van broer Steven (43). Inge Vandevelde is zendchef (geluidsingenieur) voor de VRT-radio in Brussel. Volgende mensen staan ook al op de lijst: verpleegkundige Zahra Lakhbizi (38), student sociaal werk Caroline Van Vynckt (40), kleuterjuf Nancy Dewaele (52), treinbegeleider Gunter Heremans (55), ambtenaar op rust Tonny Demuytere (65), onthaalmoeder Sonja Blauwblomme (52), zelfstandig boomverzorger Dries Demuytere (23) en gepensioneerde Wilfried Derudder (77) uit Waregem, sociaal agoog Tom Ruysschaert (52), opleidingsverantwoordelijke in het secundair onderwijs Marij Vanlauwe (53) en onderwijzeres op rust Leen Vanlancker (77) uit Desselgem en sociaal assistente Hilde Malfait (54) uit Beveren-Leie. (LPS)