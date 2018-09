Industriezone zet eigen busvervoer in 04 september 2018

02u26 0 Waregem Er rijdt sinds gisteren privaat busvervoer tussen het station en industriezone Waregem Zuid, waar er 58 firma's en 5.000 werknemers zijn. Er registreerden zich al 37 personeelsleden om de pendeldienst te gebruiken.

De dienst moet het probleem van dichtslibbend verkeer van en naar Waregem Zuid, zo is het op- en afrittencomplex E17-N382 een knelpunt, helpen oplossen. En het is een beter alternatief dan De Lijn. Want De Lijn heeft enkel een halte in de Anzegemseweg, van waar het bijvoorbeeld ruim 2 kilometer stappen is naar vorkheftruckbedrijf TVH. Dat is te ver. De eigen pendeldienst heeft vier stopplaatsen: bij TVH, ventilatiespecialist Renson, houthandel Cras en bandencentrale De Brabandere. Er vertrekken twee ritten aan het station om 7 en 7.45 uur en 's avonds gaat het in omgekeerde richting met aankomst om 16.57 en 17.52 uur aan het station. "We garanderen stiptheid. We deden in de laatste week van augustus al testritten", zegt bedrijvenparkmanager Annelies Corne. "We verwachten dat de interesse van werknemers gestaag zal toenemen. Het is een kwartiertje rijden met de bus van Parmentier, van het station naar TVH."





De stad subsidieert 10.000 euro per jaar, waardoor de ticketprijs van 4 euro voor een rit heen en terug vrij laag is. De werkgevers betalen de tickets. De tickets zijn beschikbaar via de Olympus Mobility app. Er is op de buitenzijde van de bus publiciteitsruimte, die kan worden gehuurd. De bus zal trouwens ook ingezet kunnen worden voor andere evenementen.





(LPS)