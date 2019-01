Inbrakengolf teistert Bilkhage, buurt richt BIN op Peter Lanssens

10 januari 2019

07u33 0 Waregem Wijk De Bilkhage en aanpalende zoals de Hoge Kouter en Mussekouter worden al een tijdje geteisterd door een golf van inbraken. Het brengt Tony Van Den Hende, voorzitter van het wijkcomité, op het idee om in samenspraak met de politie een Buurt Informatie Netwerk (BIN) op te richten.

Het BIN dient om bewoners te informeren bij verdachte handelingen of situaties. Het voorstel is al positief onthaald bij de politiezone Mira. De politie is bereid om mee te werken aan een infovergadering. De vergadering vindt op maandag 21 januari om 19.30 uur in stedelijk ontmoetingscentrum De Bilkhage in de Lavendellaan 31 plaats. De toegang is gratis. Vooraf inschrijven hoeft niet. “Ik hoop op een ruime publieke belangstelling”, zegt Tony Van Den Hende. “Ook van buiten de wijk, zodat misschien in andere wijken in Waregem een dergelijk BIN-netwerk eveneens kan overwogen worden. Samen op naar veiliger buurten.”