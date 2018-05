Inbraak in magazijn sportdienst 24 mei 2018

In Waregem is het voorbije weekend ingebroken in een magazijn van de sportdienst van de stad. De dieven forceerden een poort maar konden geen grote buit maken. Mogelijk verdween wat klein werkmateriaal. In het magazijn wordt klein en groot materiaal voor het onderhoud van de omgeving van de stadionvijvers bewaard. De politie voert een onderzoek.





