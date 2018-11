In pyjama luisteren naar verhaaltjes 22 november 2018

Zeven ouders van kinderen in de Vrije Basisschool Beveren-Leie hebben gisteravond voorgelezen aan 140 kinderen van de school, tijdens een voorleesavond die de ouderraad had georganiseerd. "De leerlingen waren ingedeeld in groepjes, volgens leeftijd, en er werd in drie verschillende 'shifts' voorgelezen", vertelt Ruth Vermoere, secretaris van de ouderraad.





Warme chocolademelk

"De groepjes mochten op verrassende locaties naar verhaaltjes luisteren, onder meer de leraarskamer en het bureau van de directeur, plekken waar ze anders niet meteen komen." De leerlingen kwamen in pyjama naar school, met hun knuffel mee, en werden na hun verhaaltje nog getrakteerd op een kop warme chocolademelk. "Het was een groot succes", zegt Ruth. "Van de 220 leerlingen in de school, waren er maar liefst 140 leerlingen ingeschreven. De voorleesavond is dus zeker voor herhaling vatbaar."





(JME)