iDocta zoekt extra personeel 02u35 78 Foto Peter Lanssens Wim Rogé en Michel Vandermarliere, de twee zaakvoerders van iDocta.

iDocta zoekt twee techniekers en twee accountmanagers om het team uit te breiden naar 18 krachten. iDocta helpt bedrijven met het slim beheren van documenten en data. Dat gaat van printen en kopiëren tot scannen en opslaan over archiveren en backup. iDocta, met kantoren in Drongen bij Gent en de Vansteenbruggestraat in Waregem, fuseerde eind 2017 met B2Bsolutions. iDocta is specialist in CANON kantoorpinters, scanners en documentbeheer, terwijl B2Bsolutions op de markt van multifunctionele RICOH printers gericht is. "De samenwerking maakt ons toonaangevend", zeggen zaakvoerders Wim Rogé en Michel Vandermarliere. iDocta is vanaf 2018 bovendien lokaal aanspreekpunt voor West-Vlaamse KMO-klanten van Canon België. En eind maart opent een nieuw kantoor in Oostende. De prognose is dat de huidige omzet van 3,8 miljoen euro van iDocta en B2Bsolutions, zal stijgen tot boven de 5 miljoen euro. (LPS)