Hype-O-Dream zegt hippodroom vaarwel

Hype-O-Dream, vorig jaar nog goed voor 22.000 bezoekers, verhuist van de Waregemse hippodroom naar de stadsrand. Het zal haar tenten opslaan op de weiden van de Weymeerschen. Dat laat de organisatie weten in een persbericht. "Stad Waregem en de organisatie van Hype-O-Dream kozen voor een nieuw, groter festivalterrein. De volgende edities zullen plaatsvinden in de weiden van de Weymeerschen, op vijf minuten wandelafstand van het treinstation. De enorme groei van het festival is de voornaamste reden om van locatie te veranderen. Hype-O-Dream merkte dat het volle potentieel van het festival nog lang niet bereikt is. De nieuwe festivalsite laat toe om de komende edities nog grootser aan te pakken en de festivalbezoekers meer comfort te bieden."





Burgemeester Kurt Vanryckeghem ziet de verhuis positief in. "We hebben er alles aan gedaan om dit mooie festival in Waregem te kunnen houden. We zijn samen met de organisatie op zoek gegaan naar een nieuwe geschikte locatie, en het is gelukt. Hype-O-Dream blijft de komende jaren zéker in Waregem. Op de nieuwe locatie kan het opnieuw groeien naar een tweedaags festival, met eventueel zelfs een camping erbij. Op de Weymeerschen is er ook meer tijd voor de opbouw en afbraak, want nu moet het vaak héél snel gaan door de vele andere activiteiten op de hippodroom tijdens de zomer." De volgende editie, de zevende is dat, zal er plaatsvinden op zaterdag 20 juli.





