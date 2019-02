Hype-O-Dream week vroeger om headliners niet te verliezen Peter Lanssens

14 februari 2019

17u55 0 Waregem Dancefestival Hype-O-Dream vindt niet op zaterdag 20 juli plaats, maar wel een week vroeger, op zaterdag 13 juli. De reden? Om een nóg betere line-up te kunnen presenteren dan de vorige jaren. Want volgens de organisatoren waren sommige headliners, de namen zijn voor later, niet haalbaar op 20 juli.

Vandaar de beslissing om een week te vervroegen en zo toch dezelfde en zelfs nog meer kwaliteit te hebben. De verkoop van tickets start op 1 maart. Pas dan lost Hype-O-Dream de line-up. Het festival verhuist zoals al bekend van het middenplein in de Gaverbeekhippodroom naar de weiden van de Weymeerschen (Slekkeput, red.), op vijf minuten wandelafstand van het treinstation. De nieuwe festivalsite laat toe om de komende edities nog grootser aan te pakken en de festivalbezoekers nog meer comfort te bieden. Want Hype-O-Dream blijft groeien. Het dancefestival was vorig jaar goed voor liefst 22.000 bezoekers.