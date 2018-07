Hype-O-Dream breekt wéér record DANCEFESTIVAL VERWACHT 22.000 BEZOEKERS PETER LANSSENS

13 juli 2018

02u32 0 Waregem De zesde editie van Hype-O-Dream breekt op zaterdag 14 juli een nieuw record met 22.000 bezoekers. Dat zijn er 2.000 meer dan vorig jaar. Het dancefestival botst stilaan wel op zijn limieten. Het terrein verder uitbreiden kan niet meer.

Hype-O-Dream in de Gaverbeekhippodroom blijft verbazen: wat begon met 4.500 bezoekers in 2013, is uitgegroeid tot een in West- en Oost-Vlaanderen hoog aangeschreven dancefestival. "Ons geheim? Op iedere editie voor een 'wauw-gevoel' zorgen", zeggen mede-organisatoren Frederik Balcaen en Laurent De Ruyck. "Het nieuwe thema is 'nothing is real', of niets is wat het lijkt. Wat bijvoorbeeld perfect vertaald wordt op ons Mirage hoofdpodium. Waar dj's op zwevende eilandjes met surrealistische effecten optreden. Er zijn tal van nieuwigheden. Zo kent ons Fantasy hiphop podium nu een heel speciaal accent met... botsauto's. Het Fantasy podium is trouwens verhuisd naar een stek naast de ingang, waardoor we meer plaats hebben voor bijvoorbeeld een nog groter Mirage hoofdpodium van 59 meter lang en 23 meter hoog. Verder is onze Nightmare hardstyle tent uitgebreid en groeit ons flashback retro podium. Het Wet Dream deep & tech house podium is er ook."





Kleine WK-finale

Hype-O-Dream is goed voor ruim 60 dj's. Ook dat is een record. De line-up is indrukwekkend met bijvoorbeeld de populaire Amerikaanse dj Jauz en een unieke show waarin dj's Mark With a K en Regi voor het eerst samen een set brengen. Goed om te weten: de kleine WK-finale van de Rode Duivels tegen Engeland volgen kan op een groot scherm op het middenplein. Er is nog meer. Zo gaat de kwaliteit van het eten op het festival erop vooruit door bijvoorbeeld de samenwerking met hamburgerrestaurant De Burgerij. En het belooft zaterdag hoogzomer te worden. "We voorzien gratis drinkwater aan toiletten, zetten ventilatoren waar nodig en laten het meebrengen van flesjes zonnecrème toe", vervolgen Balcaen en De Ruyck. De veiligheidsmaatregelen zijn verfijnd met een betere camerabewaking, de inzet van zo'n 170 securitymensen en politieagenten. Vooral in burger, om te controleren op drugs. Er zijn ook controles aan de ingang, met drugshonden. Bezoekers tonen er de inhoud van hun rugzakken en handtassen en worden gefouilleerd. De 700 medewerkers van Hype-O-Dream werden al door de politie gescreend. Er zijn vijf medewerkers geweigerd.





End show

"Op het festival is opnieuw een niet te missen 'end show' met speciale effecten en vuurwerk vanaf 0.50 uur. Aan wie een ticket wil: er zijn er nog zo'n duizend. Je betaalt 45 euro in een verkooppunt en 48 euro online. De prijzen zijn licht gestegen omdat Hype-O-Dream iedere editie een stap vooruit zet", aldus de organisatoren. Info: www.hype-o-dream.be.