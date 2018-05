Huis onbewoonbaar na verwoestende dakbrand 26 mei 2018

Langs de Grote Heerweg in Beveren-Leie ontstond gisterenmiddag omstreeks 12.30 uur een zware dakbrand in een woning. De bewoonster werd gealarmeerd door een buurman, niemand raakte gewond. De woning is volledig verwoest.





"Ik was binnen in huis toen plots een buurman aanbelde om te zeggen dat het brandde bij mij en dat ik naar buiten moest komen", vertelt slachtoffer Connie Cnudde. De buurman verwittigde ook nog enkele buurtbewoners. "Ik kon nog snel mijn hondje meenemen, maar daarna ging het razendsnel." Toen de brandweer arriveerde, sloegen de vlammen al metershoog uit het dak. "We hebben de brand van buitenaf moeten bestrijden omdat het van binnenuit te gevaarlijk was", zegt Ronny Damman van de hulpverleningszone Fluvia. Met een kraanarm werden de dakpanelen van het dak gehaald om het vuur te bestrijden. De brandweer kon niet verhinderen dat de zolderverdieping en de eerste verdieping waar de slaapkamers zich bevinden, volledig in vlammen opgingen. Ook de benedenverdieping liep zware schade op.De oorzaak van de brand is nog onbekend. Een deskundige van het parket kwam ter plaatse om de precieze oorzaak te onderzoeken. Door de brand was de Grote Heerweg volledig afgesloten tussen Beveren-Leie en Desselgem. (AHK)