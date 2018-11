Hobo's helpt foto's van sterrenkindjes financieren 10 november 2018

02u21 1 Waregem Restaurant Hobo's in de Wortegemseweg in Waregem lanceert een opmerkelijke actie om de vzw Boven de Wolken financieel te steunen.

Die vzw staat garant voor intieme en warme emotionele fotoreportages van doodgeboren baby's. Er sterven tijdens de zwangerschap tot 45 baby's per maand in ons land. Boven De Wolken bekostigt elke fotosessie zelf. Het bedrag schommelt telkens rond de 50 euro. "Per verkochte cocktail en 'Warmste Week voorgerecht', gaat er 1 euro naar Boven De Wolken, via de benefietactie Music for Life op Studio Brussel", zegt Frederiek Vandenberghe van Hobo's. Het 'Warmste Week voorgerecht' omvat gebakken coquilles, een mousse van geroosterde bloemkool en mangalicaham. "Het werk van de fotografen van Boven De Wolken, die het vrijwillig en met een warm hart doen, is een grote troost voor sterrenouders", aldus Frederiek Vandenberghe. De actie van Hobo's start morgen zondag 11 november op het evenement Waregem Culinair, waar je op de eerste verdieping van Hippo Loggia in de Gaverbeekhippodroom gerechtjes en drankjes van twintig topzaken uit Groot-Waregem kan proeven. Info: www.waregem-culinair.be. De actie loopt daarna verder in restaurant Hobo's zelf, en dat tot en met woensdag 21 december. (LPS)