Hippodroom strikt 5-sterrenjumping 19 januari 2018

Deutsche Bank Antwerpen, een vijfsterrenjumping, wisselt na negen edities grootstad Antwerpen voor Waregem in. Er werd geen passende locatie gevonden in Antwerpen, omdat er daar werken bezig zijn aan de Scheldekaaien en de Droogdokken. De internationale vijfsterrenjumping gaat nu verder onder de nieuwe naam Waregem Horse Week en vindt voor het eerst plaats van woensdag 26 tot zondag 30 september, in de Gaverbeekhippodroom. De absolute wereldtop komt, met 23 ruiters uit de top dertig wereldwijd, maar de toegang zal gratis zijn. De vzw Antwerp Equestrian investeert ruim 2 miljoen euro in de jumping, waarvan 750.000 euro prijzengeld. Er wordt op 20.000 bezoekers gemikt. (LPS)