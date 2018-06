Hippo War niet altijd gratis op paardenrennen 20 juni 2018

Hippo War in de Gaverbeekhippodroom is niet altijd gratis toegankelijk. Wie op zondag individueel komt als er ook paardenrennen zijn, moet betalen, meldde raadslid Bernard Loosveldt (N-VA) op de jongste gemeenteraad.





"We blazen een eeuwenoude traditie van koers op zondag nieuw leven in, met dank aan vrijwilligers die er gratis veel tijd in investeren", zegt voorzitter Lieven Lannoo van de vzw Waregem Draaft. "Omdat we geld nodig hebben om prijzengelden uit te betalen, vragen we tussen 12 en 15.30 uur een inkom van 5 euro per persoon of 7 euro voor een duoticket. Mensen die in groep het museum willen bezoeken, kunnen dat laten weten. Dan zorgen we dat ze wél gratis binnen mogen. En voor individuele bezoekers: na 15.30 uur vragen we geen inkomgeld meer voor de rennen en kan je dus ook weer gratis naar Hippo War", aldus Lannoo.





"Het is een goed compromis", reageert burgemeester Kurt Vanryckeghem (CD&V). "Als mensen ons vooraf laten weten dat ze in groep naar Hippo War gaan, verwittigen we Waregem Draaft. Het gaat maar om een paar uur en enkel op zondagen met rennen." In het bezoekerscentrum in het gebouw Hippo Loggia wordt de rol van het paard tijdens WOI belicht.





(LPS)