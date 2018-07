Hier woont duidelijk een schilder... 10 juli 2018

Zot zijn doet geen zeer. Schilder Patrick Eggermont (58) heeft zijn huisgevel in de Deerlijkseweg 162 in Nieuwenhove geverfd in de Belgische driekleur, speciaal voor de halve finale. De zwart-geel-rode gevel van zo'n 3,5 meter hoog en 7 meter breed is gesponsord door Flanders Color uit Wevelgem. De woning krijgt veel bekijks. Er barstte gisteravond zelfs spontaan een feestje los aan het huis. "De Belgische driekleur blijft zeker tot na komend weekend op de huisgevel", zegt zoon Jonas Eggermont. "Mijn vader zal werk hebben om daarna te overschilderen, vooral het zwarte deel. Hij is een echte fan van de Rode Duivels. Zo liet hij traantjes na de wedstrijd tegen Japan", aldus Jonas. (LPS)