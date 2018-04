Het laatste oorlogsjaar in beeld 20 april 2018

In het project '1918 - The Final Offensive' belichten drie tentoonstellingen in Zonnebeke, Kemmel en Waregem verschillende aspecten van het laatste oorlogsjaar. De tentoonstelling in Zonnebeke, met als blikvanger enkele persoonlijke stukken van koning Albert I, vindt plaats in Villa Zonnedaele in het prachtig Kasteeldomein. In bezoekerscentrum Het Heuvelland in Kemmel staat 'De Slag om de Kemmelberg' centraal. En 'The Yanks are coming' is de titel van de tijdelijke tentoonstelling in het bezoekerscentrum Hippo.War in Waregem. De drie tentoonstellingen zijn vanaf zaterdag te bezoeken. Tot en met 15 november, in Kemmel nog een maand langer. Voor groepen zijn ook thematische dagprogramma's mogelijk. (DBEW)