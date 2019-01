Hervorming scholengroep Sint-Paulus: klacht Hemelvaart wel degelijk ontvankelijk Peter Lanssens

30 januari 2019

18u19 0 Waregem Het Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartinstituut haalt een slag thuis in het protest tegen de manier waarop de hervorming van scholengroep Sint-Paulus loopt. Hemelvaart meent dat het participatiedecreet geschonden is. Eenvoudig uitgelegd: er is momenteel te weinig inspraak. De Commissie Zorgvuldig Bestuur van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) laat hierover nu weten dat de ingediende klacht van 151 personeelsleden van Hemelvaart wel degelijk ontvankelijk is.

De commissie vindt met andere woorden dat er doorslaggevende elementen in de argumentatie van Hemelvaart zijn om de klacht verder te onderzoeken, zonder daar nu verder dieper op in te gaan. De commissie houdt op 11 maart een zitting over de kwestie. Zo vinden ze bij Hemelvaart dat leerlingen en ouders onvoldoende gehoord worden over beslissingen zoals de verhuis van alle richtingen met Latijn en Grieks in (tweede en derde graad) vanaf 2021-2022 naar het Heilig-Hartcollege. Er zijn ook vragen rond de plannen met Bedrijfswetenschappen: binnen enkele jaren mogelijk vanaf de tweede graad in het College en pas vanaf de derde graad in Hemelvaart.

Dichtgeplakte monden

Er was deze week nog een opmerkelijke protestactie op de Markt, aan de poort van Hemelvaart. Enkele honderden leerkrachten en leerlingen vormden er in het zwart gekleed, en met dichtgeplakte monden, een mensenketting. De scholengroep Sint-Paulus – met 6.200 leerlingen en bijna 1.000 personeelsleden – omvat College, Hemelvaart en VTI in Waregem, Sint-Vincentius in Anzegem en Sint-Jan Berchmans in Avelgem. Vibso, op de campus VTI in Waregem, vult aan met een aanbod voor buitengewoon secundair onderwijs. Aleydis in Waregem, met HBO5 verpleegkunde voor 18-plussers, maakt ook deel uit van de scholengroep Sint-Paulus.